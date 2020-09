'상온 노출' 의심 독감백신 접종자 1천362명…489명 더 늘어

속보[아시아경제 허미담 기자] 상온에 노출된 것으로 의심돼 접종이 중단된 인플루엔자(독감) 백신을 맞은 사람이 하루새 489명이 늘어 총 1천362명으로 보고됐다.

'1명도 없다'는 질병관리청의 애초 설명과 달리 조사 과정에서 속속 확인되면서 접종자 규모가 이미 1000명을 넘어서며 눈덩이처럼 불어나고 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr