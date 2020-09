이철우 경북도지사, 추석 연휴 비상근무 현장 잇단 방문

30일 도청 종합상황실·소방본부·경찰청 안전·수송 대책 점검

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 이철우 경북도지사는 추석 연휴 첫날인 30일 도 종합상황실, 119소방상황실, 112경찰상황실을 차례로 방문해 귀성객 안전·수송 대책, 도민 불편해소 대책 등을 직접 점검했다.

도청 종합상황실을 방문한 이 도지사는 "연휴기간에는 무엇보다도 코로나19와 각종 사건·사고로부터 도민과 귀성객의 건강과 안전 보호가 최우선시 돼야 한다"며 신속한 상황관리와 현장대응을 당부했다.

도 종합상황실은 연휴기간 중 각 분야별 10개반(종합상황반, 코로나19대응반, 재해재난관리반, 화재구조구급반, 가축전염병대책반, 응급의료대책반, 교통수송대책반, 도로관리반, 환경관리반, 급수관리반)으로 운영된다. 1일 30명씩 총 150명이 근무한다.

이어 경북소방본부를 찾은 이 도지사는 작전회의실에서 119종합상황실장의 추석명절 소방안전 추진대책을 보고받은 뒤 특별경계근무에 돌입한 일선 19개 소방관서와 영상회의를 직접 주재했다.

경북지방경찰청을 방문한 이 도지사는 독도경비대 김주엽 대장과 영상대화를 통해 "10월은 독도의 달이고 10월25일은 독도의 날이다. 우리 땅 독도를 1년 365일 24시간 빈틈없이 지키고 있는 우리 대원들이 매우 든든하고 자랑스럽다"면서 "독도를 지킨다는 사명감과 자긍심으로 굳건히 수호해 달라"고 격려했다.

한편 이철우 도지사는 지난 29일 의성군에서 귀농 청년창업가들과 소통 간담회를 시작으로 구미시를 방문해 선별진료소와 우체국 직원들을 격려하는 등 코로나19로 달라진 명절 분위기 속 민생현장을 직접 챙기고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr