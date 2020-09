"마스크 착용 상기시켜준 BTS에 감사"…WHO사무총장 '폭풍 칭찬'

[이미지출처 = 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장 트위터]

[아시아경제 최은영 기자] 세계보건기구 WHO 사무총장이 추석 연휴 마스크 착용을 독려한 BTS에 감사를 표했다.

29일(현지시간) 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 자신의 트위터를 통해 "이번 주 가족들이 모여 추석을 축하하는 가운데 BTS의 제이홉이 BTS ARMY(방탄소년단 팬클럽)들에게 마스크 착용을 상기시켜줘 감사하다"라고 말했다.

이어 그는 "모두가 건강과 행운, 성공을 축하하기를 바란다"라며 "해피 추석! 부디 안전하고 건강히 지냅시다!"라고 전했다.

한편 테워드로스 사무총장은 지난 9월 3일(현지시간)에도 자신의 트위터를 통해 "BTS 제이홉이 우리에게 마스크 착용을 상기시키고 ARMY와 전 세계의 롤모델이 되어줘 감사하다"라며 "빌보드 핫 100,1위 아티스트를 따라 합시다. 코 위로 마스크를 씁시다. 파이팅!"이라고 전한 바 있다.

또한, 그는 지난 9월 2일 공개된 방탄소년단 빌보드 핫100 차트 1위 기념 비대면 기자간담회에서 멤버 지민이 "코로나 19가 빨리 종식되기 위해서는 모든 사람이 힘을 합쳐 책임감을 가지고 도와야 한다. 마음가짐이 중요하다"라고 전한 영상을 언급하기도 했다.

그는 해당 영상을 게재하며 "지민의 말처럼 모두가 함께라면 이 전염병을 끝낼 수 있다"라며 "좋은 음악으로 환자와 의료진에게 상처를 치유해주는 메시지를 전해줘 감사하다. 빌보드 차트 1위에 오른 것을 축하한다"라고 말했다.

한편 방탄소년단의 영어 신곡 '다이너마이트'는 지난 25일 오후 10시 40분경 공식 뮤직비디오 조회 수 4억 뷰를 돌파했다. 이는 지난달 21일 오후 1시 유튜브에 공개된 지 약 35일 만의 기록이다.

