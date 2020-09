추석 고속도로 교통상황…서울→부산 '5시간 30분'

[아시아경제 이민지 기자] 귀성 행렬이 시작되면서 29일 전국 고속도로 정체가 이어지고 있다. 정체가 절정에 이른 오후 7시를 넘어가면서 서울에서 부산까지는 5시간30분 걸리는 것으로 집계됐다.

이날 한국도로공사에 따르면 오후 10시 요금소 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 △서울~부산 5시간30분 △서울~대구 5시간 △서울~광주 4시간20분 △서울~대전 2시간20분 △서울~강릉 2시간40분 △서울~울산 5시간40분 △서울~목포 4시간40분이다.

상행선 주요 도시 간 예상 소요 시간은 △부산~서울 4시간30분 △대구~서울 3시간30분 △광주~서울 3시간20분 △대전~서울 1시간30분 △강릉~서울 2시간40분 △울산~서울 4시간10분 △목포~서울 3시간 40분이다.

도로공사 측은 “현재 중부선과 경부선의 귀성 정체가 많은 편으로 이는 내일까지 지속될 것”이라며 “내일은 새벽 4시부터 오후 1시 사이가 가장 막히겠다”고 설명했다.

