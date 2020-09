북한 피격 사망 공무원 A씨의 형 이래진씨가 29일 서울 중구 프레스센터 외신기자클럽에서 기자회견장으로 향하던 중 취재진 질문에 답하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.