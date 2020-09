소방안전 표어 대상 "작은불은 대비부터, 큰불에는 대피부터"

2020년 소방안전 표어·포스터·사진 공모전 수상작 35점 발표

[아시아경제 조인경 기자] 올해 소방안전 표어로는 '작은불은 대비부터, 큰불에는 대피부터'가 선정됐다.

소방청은 지난 7월6일부터 8월16일까지 진행한 '2020년 소방안전 표어·포스터 및 사진 공모전'을 통해 표어 15점, 포스터 10점, 사진 10점을 우수 작품으로 선정했다고 29일 밝혔다.

접수된 작품은 표어 660점, 포스터 109점, 사진 77점 등 총 846점에 달한다. 소방청은 디자인·사진 전공 교수 등으로 구성된 위원회의 공정한 심사를 거쳐 표어 분야에 박두열 씨, 포스터 분야에 김대석 씨, 사진 분야에 유민주 씨의 작품을 각각 대상작으로 선정했다.

표어 대상 작품인 '작은불은 대비부터, 큰불에는 대피부터'는 작은 불씨부터 관리가 필요하다는 점과 화재가 발생하면 먼저 대피부터 하라는 행동 요령을 나타내는 등 화재 예방과 대응 방법을 한눈에 알 수 있다는 평가를 받았다.

포스터 대상 작품은 바이러스 백신을 활용해 화재예방을 위한 백신은 소화기라고 강조하며 화재 확산을 막고 가족을 지켜줄 수 있는 소화기의 중요성을 표현했다.

사진 대상 작품은 거대한 화염에 맞서 싸우면서도 사명감을 다하고자 전진하는 소방관의 모습을 담았는데, 뒤따르는 소방관이 소방호스를 끌며 동료애를 발휘하고 있는 모습은 보는 이들에게 감동을 준다.

표어 대상에게는 소방청장상과 상금 30만원, 포스터 대상에게는 소방청장상과 상금 200만원, 사진 대상에게는 소방청장상과 상금 50만원을 각각 수여한다. 또 금·은·동상 등 총 32명에게는 한국소방안전원장상, 한국화재보험협회장상, 한국소방시설협회장상과 상금을 수여한다.

소방청은 이들 공모전 수상작을 '11월 불조심 강조의 달' 기간 동안 주요 지하철 역사 등에 순회 전시하고, 각 시·도에 배포해 전국적인 화재예방 분위기 조성에 활용할 계획이다.

소방안전 표어·포스터 및 사진 공모전은 1975년부터 시작해 올해로 45회를 맞았다. 소방청은 겨울철 화재예방 관심도를 높이기 위해 11월엔 '어린이 대상 불조심 포스터 그리기 공모전'과 '청소년 대상 119안전뉴스 경진대회'를 비대면으로 열 예정이다.

