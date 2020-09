김선갑 광진구청장, 추석맞이 전통시장 장보기 나서

28일 영동교·노룬산·능동로 시장 방문해 추석 장보기 나서

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장이 추석 명절을 앞두고 28일 영동교와 노룬산, 능동로 시장을 방문해 장보기에 나섰다.

김 구청장은 이 날 시장을 직접 돌며 시장을 방문한 주민, 상인들과 추석 덕담을 나누고 떡, 채소, 제수용품 등 추석 상차림에 필요한 장을 보았다.

아울러 코로나19 장기화로 힘든 시기를 보내고 있는 상인들을 격려, 애로사항을 청취하는 시간을 가졌다.

김선갑 구청장은 “코로나19 장기화로 예년과는 다른 추석이지만 전통시장을 든든히 지키고 계신 상인분들 덕에 명절 분위기를 몸소 느끼고 간다”며 “주민들도 주변 전통시장을 찾아 저렴하게 장도 보고 지역경제를 살리는데 보탬이 돼주길 바란다”고 말했다.

한편, 중곡제일시장과 자양시장 등 지역 내 7개 시장에서는 추석명절을 맞아 29일까지 고객감사 행사를 진행한다. 제수용품 할인 판매와 함께 구매고객에게는 시장쿠폰·마스크 등을 지급한다.

구청 직원들도 전통시장 고객감사 행사기간 동안 전통시장에 방문해 장보기를 진행하고 전통시장 활성화에 동참했다.

