동명대, 수시모집 경쟁률 4.71대1

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대는 28일 수시모집 마감 결과 총 1663명 모집에 7840명이 지원해 4.71대1의 경쟁률을 기록했다.

가장 높은 경쟁률을 기록한 모집단위는 일반고교과전형의 사회복지학과로 18명 모집에 286명이 지원해 15.89대1을 보였다.

일반고면접전형의 간호학과는 40명 모집에 571명이 지원해 14.28대1 경쟁률을 기록했다.

일반고 군사학과전형은 27명 모집에 280명 지원으로 10.37대1의 경쟁률을 보였다.

주요 전형별로는 △일반고면접 전형 3.88대1(506명 모집, 1962명 지원) △일반고교과 전형 5.16대1(714명 모집, 3684명 지원) △실기위주(시각디자인) 전형 5대1 (33명 모집, 165명 지원) △교사추천(창의인재) 전형 4.3대1 (118명 모집, 507명 지원) △SW특기자전형 2.4대1(30명 모집, 72명 지원) 등으로 나타났다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr