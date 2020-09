수능, 거리두기 3단계에도 치른다…유은혜 "역대 가장 많은 시험장·감독인원 투입"

12월 3일로 예정

집합금지 예외사유



교실당 28명→24명 밀집도 낮추고

책상마다 칸막이 설치



확진자 따로 병원 시험실 마련

감독·방역인원 3만여명 확대

[아시아경제 이현주 기자] 2021학년도 대학수학능력시험은 사회적 거리두기 3단계에서도 집합금지 예외사유로 인정돼 12월 3일 치러진다.

유은혜 부총리겸 교육부 장관은 28일 정부세종청사에서 브리핑을 갖고 2021학년도 대입 관리계획을 발표했다. 이번 계획은 전국시도교육감협의회와 중앙재난안전대책본부 및 질병관리청 등과 협의를 거쳐 마련됐다.

올해 수능은 수능시험장과 시험관리인력이 대폭 확대된다. 우선, 수능시험실은 일반 수험생, 시험 당일 발열 등 의심 증상을 보이는 수험생을 위한 별도 시험실, 자가격리자를 위한 별도 시험실, 확진자 병원 또는 생활치료시설 시험실로 구분된다.

일반 수험생을 위한 시험실은 인원을 기존 28명에서 24명으로 밀집도를 낮추고 책상마다 칸막이가 설치된다. 시험실 배치인원이 24명으로 줄면서 전체 시험장 4318개를 추가로 확보된다. 시험장 학교마다 의심증상을 보이는 수험생을 위한 최소 5개 유증상자 별도 시험실이 준비된다. 올해 처음 신설되는 유증상자 별도 시험실은 7855개다. 이에 따라 전체 시험실은 3만3173개로 전년도에 비해 1만2000여곳이 늘었다. 감독 및 방역 인원도 3만명 이상 증가했다. 수험생 보호조치를 위해 수능 시행일 일주일 전부터 고등학교는 원격수업으로 전면 전환된다.

교육부 수시 원서접수가 마감돼 대학별 평가 지원 수험생이 확정되기 때문에 10월부터는 본격적인 방대본과 대학교육협의회, 전문대학교육협의회 간 상황 관리 체계가 운영된다. 대학별로 시행되는 평가를 위해 교육부는 전국을 총 8개 권역으로 구분하고 권역 내 별도 시험장이 마련된다. 유 부총리는 "중앙방역대책본부 및 대기업과 함께 대학이 별도 시험장에서의 전형을 준비할 수 있도록 상황관리체계를 구추해 수험생 수요 정보를 제공할 것"이라고 말했다. 대학이 탑재한 수험생 정보와 질병관리청의 격리·확진자 정보를 기반으로 대교협은 수험생의 격리·확진 정보를 생성하고 대학은 격리자 수험생에게 유의사항 등을 전화나 문자로 안내할 예정이다.

교육부는 차관과 17개 시도교육청 부교육감으로 구성된 협의기구를 통해 세부과제별 위험 요소를 진단해 관리해 나갈 방침이다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr