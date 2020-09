서울 강서구 ‘안전하게 추석을 보내는 나만의 팁’ 남기기

구, 10월5일까지 슬기로운 추석 나기 위한 페이스북 이벤트 진행

[아시아경제 박종일 기자] 나는 올 추석에 집에서 머문다. 이번 명절에는 사랑하는 가족들의 건강을 위해 집에 머물면서 맛있는 음식도 먹고 못본 영화도 보면서 푹 쉴거에요! 나는 올 추석 집콕해서 게임 레벨 30까지 올린다! 아자아자!

-강서구청 페이스북 댓글 중에서

서울 강서구(구청장 노현송)는 슬기로운 추석나기 ‘나는 올 추석에 ???한다’를 댓글로 다는 페이스북 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

구는 올 명절 코로나19로 고향 방문이나 여행이 어려워 집에서 보내야하는 구민들에게 소소한 즐거움을 주기 위해 슬기로운 추석을 보내는 본인의 비법을 공유하는 이벤트를 마련했다.

참여방법은 오는 10월5일까지 강서구청 페이스북에 접속, 해당 이벤트 게시물에 ‘안전하게 추석을 보내는 나만의 꿀팁’을 댓글로 달면 된다.

총 50명을 추첨하여 모바일 도서문화상품권 1만 원권을 증정, 오는 10월20일 페이스북에 당첨자를 공지할 계획이다.

페이지 좋아요, 게시물 공유, 친구 태그, 해시태그(#강서구, #추석맞이, #코로나 극복) 등 미션을 수행하면 당첨 확률도 더욱 높아진다.

아울러 구 관계자는 “이번 명절에는 코로나19 확산 방지를 위해 모두가 가급적 만남과 이동을 자제해 ‘사회적 거리두기’에 적극 참여하고 마스크 착용 등 개인 위생 수칙을 철저히 지켜야 한다”고 당부했다.

박인수 홍보정책과장은 “추석 연휴 동안에도 구민들이 방역 수칙을 준수하고 사회적 거리두기에 적극적으로 참여할 수 있도록 이벤트를 마련했다”며 “올 추석을 재미있게 보낼 수 있는 비법을 많이 남겨 주길 바란다“고 말했다.

