정세균 국무총리, 개천절 집회에 "즉시검거·면허정지" 경고

일부 보수단체, 개천절 집회 예고

무관용 원칙 대응

[아시아경제 차민영 기자] "불법집회 참여자는 현장에서 즉시 검거하고 운전면허 정지 등 무관용 원칙으로 대응하겠다."

정세균 국무총리가 27일 정부서울청사에서 주재한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 중앙재난안전대책본부 회의 모두발언에서 일부 보수단체의 10월 3일 개천절 집회 계획과 관련해 '공동체 안전'을 강조하며 엄정 대응하겠다고 경고했다.

앞서 보수단체 '새로운 한국을 위한 국민운동(새한국)'은 지난 24일 추미애 법무부 장관 사퇴 촉구와 정부의 '반미친중' 정책을 규탄하는 대규모 시위를 예고한 바 있다. 개천절 당일 차량 200대가 서울 도심을 행진하는 시위로 현재 경찰로부터 금지 통보를 받은 상태다. 그럼에도 하루 전인 지난 26일에는 서울 도심에서 전초전 성격의 카퍼레이드를 벌였다.

정 총리의 강력 발언은 이 같은 보수단체 행동에 제재를 가하기 위함이다. 개천절 집회를 강력하게 단속하겠다는 정부의 경고에도 일부 단체가 추미애 법무부 장관 사퇴 등을 촉구하며 차량 집회를 하겠다고 예고하자 다시 한번 엄격하게 공권력을 행사하겠다는 의지를 천명한 것이다.

정 총리는 "특히 서울시 경계, 한강다리, 집회장소까지 모든 불법집회에 엄정하게 대응하겠다"며 "관련 단체는 지금이라도 집회계획을 철회해 주시기 바란다"고 강조했다. 또 추석 연휴에 코로나19 방역이 느슨해질 수 있다는 우려와 관련해 "이번 만큼은 부모님과 친지들을 직접 대면하지 않고 안전과 건강을 챙겨드리는 것이 최대의 효도이고 예의"라고 언급했다.

한편, 정 총리는 최근 인플루엔자(독감) 백신 유통 과정에서 문제가 발생한 데 대해 "해당 백신의 유효성과 안전성을 조속히 확인하고 이를 투명하고 소상히 보고하겠다"며 "유사 사고가 재발하지 않게 대책도 마련하겠다"고 덧붙였다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr