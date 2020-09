코로나19 시대 새로운 사회공헌활동 … BNK경남은행의 '플로깅'

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] BNK경남은행은 26, 27일 이틀 동안 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대 맞춤형 '언택트 사회공헌사업'의 일환으로 조깅하면서 동시에 쓰레기를 줍는 '플로깅' 봉사활동을 펼쳤다.

이번 봉사활동에는 사내 인트라넷을 통해 자발적으로 신청한 임직원과 가족 50여명이 참여했다. 이들은 창원 팔용산공원과 봉암저수지, 장복산, 숲속나들이길 등을 걸으며 쓰레기를 수거했다. 행사 이후에는 참여 사진을 페이스북과 인스타그램 등 개인 SNS에 활동 내용을 소개했다.

김형수 사회공헌홍보부 팀장은 "임직원들이 사내 인트라넷을 활용해 원하는 날짜와 장소를 지정하고 봉사활동에 참여하는 언택트 사회공헌사업이 서서히 자리를 잡아가고 있다"면서 "앞으로 임직원들이 자율적으로 참여하는 언택트 사회공헌사업을 다양한 주제로 실시할 방침"이라고 전했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr