"이순신·윤봉길 영정, 알고보니 친일파 작품"…대대손손 물려주는 저작권료 논란

[아시아경제 최은영 기자] 충무공 이순신, 윤봉길 의사 등의 '정부표준영정'이 친일작가들에 의해 제작된 것으로 밝혀졌다.

해당 작품의 저작권은 영정제작기관 또는 화가에게 있으므로 이들의 작품이 '정부표준영정'으로 지정되어있다면 이를 제작한 친일행위자와 그 후손까지 불로소득을 얻게 된다. 임오경 더불어민주당 의원(49)은 즉각 해당 작품을 지정 해제해 역사 인식 재정립이 필요할 것이라 주장했다.

27일 문화체육관광위원회 소속 임 의원(49)이 공개한 자료에 따르면 정부가 공인하는 '정부표준영정' 98점 중 14점은 친일작가가 그린 것으로 밝혀졌다.

정부표준영정 제도는 문화체육관광부 영정 동상심의규정에 따라 운영되고 있으며, 1973년 충무공 이순신 영정이 처음 지정된 이래 2018년 무령왕 영정까지 총 98점이 지정되어 있다.

문제가 되는 것은 표준영정을 그린 작가에 친일행적이 있는 이당 김은호(1892~1979), 운보 김기창(1913~2001), 월전 장우성(1912~2005)이 포함됐다는 것이다. 이들은 각각 친일반민족행위 진상규명보고서와 친일인명사전에 등재된 이른바 '친일작가'이다.

자료에 따르면 이들이 제작한 표준영정은 총 14점으로, 작품 중에는 충무공 이순신과 윤봉길 의사의 영정 등도 포함되는 것이라 전해졌다.

임 의원은 "정부표준영정은 우리 국민들에게 민족적으로 추앙받는 분들의 모습이라는 점을 고려할 때 친일행위를 한 작가들이 그린 영정이 국가에 의해 지정돼 후손들에게 전해지는 것은 옳지 않다"라며 "지정해제에 문체부가 적극적으로 나서서 역사바로세우기에 앞장서야 한다"고 밝혔다.

