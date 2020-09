시진핑 "신장 발전 사업 큰 성과"…미국 신장 압박에 반박

[아시아경제 박형수 기자] 시진핑 중국 국가 주석이 중국의 신장 지역에 대한 기존 정책을 유지하면서 맞대응하겠다는 의지를 강조했다. 미국이 신장 위구르자치구에 대한 중국 정책을 '인권 말살'이라고 비난한 것에 대한 반박에 나선 것으로 보인다.

27일 인민일보에 따르면 시진핑 주석은 전날 베이징에서 열린 제3차 중앙신장공작좌담회에서 신장 지역 발전 사업이 큰 성과를 거뒀다고 평가했다.

시 주석은 "중국 공산당 중앙위원회가 신장의 사회 안정을 목표로 삼아야 한다"며 "신장 지역에서 민심을 결집해 중화민족 공동 의식을 고착하고 신장 이슬람교의 중국화를 통해 사회주의 핵심 가치관을 고취해야 한다"고 당부했다.

회의에는 리커창 총리를 포함해 리잔수, 왕후닝, 자오러지, 한정, 왕양 등 중국 최고 지도부인 정치국 상무위원이 참석했다.

시 주석은 "신장 지역을 잘 다스리는 것은 중요한 문제"이며 "당 중앙 및 각 부처는 관련 업무를 철저히 해서 신장의 안정과 발전을 추진해야 한다"고 강조했다.

앞서 미국 하원은 지난 22일(현지시간) 신장 지역에서 생산한 제품을 강제노역의 산물로 규정하고 미국 수입을 금지한 법안을 가결했다.

