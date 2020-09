서초구, 마음건강서비스 지원 강화 '코로나 블루 극복' 공모

코로나 블루 고위험군 대상 ‘서초 심리방역 쿠폰’을 지급 협약된 정신의료기관에서 검사·진료를 받을 경우 비용 지원...반려식물, 스트레스볼, 컬러링북 등으로 구성된 마음 돌봄세트 지원 주민들 심리적 안정 지원... 코로나 블루 극복 3종 이벤트

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 코로나19 장기화에 따른 우울감, 고립감 등 일명 ‘코로나 블루’의 위험에 노출된 구민들을 위해 28일부터 ‘서초 심리방역 쿠폰’을 지급, 마음 건강에 도움이 되는 종합 마음 돌봄세트를 배포한다.

구는 서초구보건소 마음건강센터에서 심리상담 서비스를 진행하고 있다. 서초구민이라면 누구나 무료로 정신건강전문요원과 1대1 상담을 통해 마음상태를 확인, 전문적인 사례관리서비스로 투약 및 증상 관리를 받을 수 있다.

또 상시 운영하는 정서안정프로그램 등에 참여할 수 있고, 필요 시 의료비 지원(저소득층 우선 지원)을 통해 정신의료기관 또는 전문치료기관으로 연계를 지원한다.

이에 더해 코로나 블루 고위험군에게 ‘서초 심리방역 쿠폰’을 지급, 정신의료기관과 연계를 강화한다. 쿠폰을 받고 보건소로 전화하여 절차를 안내 받은 후 협약된 동네의원에 방문하면 정신건강의학과 전문의 상담을 제공받을 수 있도록 상담비용(3회/최대8만원)을 지원해 주는 것이다.

아울러, 구는 주민들이 심리적 안정을 찾고 건강한 일상생활을 돕기 위해 반려식물, 감정다이어리, 스트레스볼, 컬러링북 등으로 구성된 마음돌봄세트를 준비했다. 마음건강센터 회원을 비롯하여 코로나19로 스트레스를 받는 자가격리자(반려식물 지급) 등 일반구민에게도 지급된다.

이번 마음방역 강화 사업을 통해 주민들의 정신 건강 악화를 예방하고 코로나로 인한 스트레스를 덜어줄 수 있을 것으로 전망한다.

자세한 내용은 서초구보건소 마음건강센터로 문의하면 된다.

서초구는 코로나19로 지친 구민들을 위해 코로나블루 극복 3종 이벤트를 진행하고 있다. 이벤트는 ▲토닥토닥 희망메시지 콘텐츠 공모전 ▲마음방역 N행시 백일장 ▲'코로나블루 이렇게 이겨냈다' 댓글쓰기 3종이다.

'토닥토닥 희망메시지' 콘텐츠 공모전은 나만의 코로나블루 극복법, 집콕생활을 위한 꿀팁, 으쌰으쌰 힘내요! 서초를 응원합니다 등의 주제로 동영상, 카드뉴스, 웹툰 등 콘텐츠를 제작, 응모하면 된다. 전문가 심사를 통해 수상자 10명에게 총 100만원의 상금을 지급한다.

‘마음에도 방역이 필요해요’ 주제로 진행되는 N행시 백일장과 ‘나는 ○○○○ 하면서 코로나블루를 이겨냈다’ 댓글쓰기 이벤트는 서초구청 홈페이지와 SNS(페이스북, 인스타그램)에서 동시에 진행된다. 추첨 등을 통해 참가자 160명에게 치킨, 커피 기프티콘을 증정한다.

이벤트 참여기간은 9월25~10월11일, 자세한 내용은 서초구청 홈페이지에서 확인할 수 있다. 구는 당선작을 구청 홈페이지, SNS, 전광판 등을 통해 홍보하고 각종 구정 홍보자료에 활용할 예정이다.

조은희 구청장은 “코로나19가 장기화 되며 심리적으로 위축되는 주민들이 많다. 주민들을 위로해드리기 위해 마음건강서비스를 강화하고 집콕생활에 활력을 드리기 위해 이벤트를 준비했다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr