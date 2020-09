속보[아시아경제 허미담 기자] 26일 경기도 성남시는 분당야탑동성당(분당구 야탑동) 교인 1명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

방역 당국은 야탑동성당을 폐쇄 조치하고 해당 교인이 참석한 미사에 참석한 300여명에 대해 전수검사를 벌이기로 했다.

