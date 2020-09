[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 해외입국자 2명이 코로나19 확진 판정을 받아 누적 확진자가 492명으로 늘었다.

26일 광주광역시에 따르면 이날 30대 남성과 40대 남성이 코로나19 확진 판정을 받아 광주 491·492번으로 분류됐다.

이들은 각각 인도와 우즈베키스탄에서 입국했다.

광주시는 입국과 동시에 광주소방학교 생활관에 격리돼 추가 동선이나 접촉자는 없을 것으로 보고 있다.

