[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 임용수 전남도의원은 지난 24일, 민족 고유 명절인 추석을 앞두고 보성군 소재 장애인생활관을 방문했다고 26일 밝혔다.

이날 임영수 의원은 보성에서 구매한 샴푸와 화장지 등 위문품을 전달했다. 이어 코로나19 방역용품 확보 등 시설 운영과 관련한 어려움 등이 없는지를 꼼꼼히 살피고 어려운 여건 속에서도 묵묵히 일하는 시설 관계자들에게 고마운 마음을 전했다.

임용수 의원은 “코로나19의 장기화로 소외계층에 계신 분들의 어려움이 더욱 커지고 있다”며 “우리 사회가 더 많은 배려로 지속적인 관심을 가지고 다양한 맞춤형 복지시책을 발굴하도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 사회복지시설 관계자에 따르면 임 의원은 바쁜 의정활동에도 불구하고, 10년 넘게 꾸준한 시설 방문과 위문 활동을 지속하고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr