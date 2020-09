美, "김정은 사과, 도움되는 조치"

金, 실종 공무원 해상 사살 공개 사과에 이례적 평가

남북 갈등이 북미 갈등으로 불똥퇼 가능성 완화에 안도한 듯

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 국무부가 해상에 실종된 한국의 공무원을 사살한데 대해 김정은 북한 국무위원장이 이례적으로 공개 사과한 것과 관련, 도움이 되는 조치라고 평가했다.

국무부 대변인은 25일(현지시간) 김 위원장의 사과에 대한 아시아경제신문의 서면 질의에 대해 "우리는 북한이 한국에 사과와 설명을 한 것을 안다. 이는 도움되는 조치"라고 밝혔다. 김 위원장은 이날 남측에 통지문을 보내 "대단히 미안하게 생각한다"며 사과했다.

국무부는 구체적으로 무엇에 도움되는 조치라는 언급 하지는 않았지만 김 위원장이 이례적으로 공개적인 사과에 나선데 대해 평가하고 남북관계의 악화를 막을 수 있게 됐다는 것을 긍정적으로 평가한 것으로 보인다.

특히나 미국 대선을 앞두고 미국도 북한에 대한 자극을 자제하는 등 현 상황을 관리하려는 의도를 보이는 상황에서 이번 사건으로 남북간의 갈등이 확산되고 북미 관계에까지 여파가 미칠 수 있다는 우려를 덜은 것을 긍정적으로 본 것일 수도 있다.

미국 조야에서는 북한이 조선노동당 창건일인 10월 10일에 맞춰 무력시위에 나설 수 있다는 전망이 끊이지 않고있다. 이는 북한의 핵무기 개발과 장거리미사일 발사 중단을 외교 치적으로 내세우며 재선에 나선 도널드 트럼프 미국 대통령에는 상당한 부담으로 작용할 수 있는 대목이다.

국무부는 또 "살해된 한국 공무원의 가족과 친구들에 깊은 애도를 전한다"며 "우리는 이번 일에 대한 동맹 한국의 규탄과 북한의 완전한 해명에 대한 한국의 요구를 완전히 지지한다"고 설명했다.

국무부는 전일 북한에 이번 사태의 해명을 요구한 청와대의 입장에 대해서도 전적으로 한국의 요구를 지지한다고 밝힌데 이어 이날도 같의 의견을 내놓았다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr