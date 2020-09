[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부는 신한울제1건설소에서 25일 협력사와 함께 '한수원-협력사 합동 청렴 다짐대회'를 열었다고 밝혔다.

이번 청렴 다짐대회는 추석을 맞아 한울본부 신한울제1건설소에서 근무하는 본부 및 협력사 직원들의 청렴 실천 의지를 다짐하는 한편 투명하고 깨끗한 원전 건설 현장을 만들기 위해 마련됐다.

한울본부는 한수원 윤리헌장, 청탁금지법, 한수원 부패·공익신고 방법 등 한수원 청렴정책을 협력사에 설명하면서 적극적인 동참을 요청했다.

이종호 본부장은 "한울본부 협력회사를 대상으로 한 청렴도 조사에서 올해에 높은 수준을 유지할 수 있었던 것은 협력사의 적극적인 참여 덕분이다. 더욱 투명하고 깨끗한 한울본부가 될 수 있도록 협력사와 함께 계속 노력하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr