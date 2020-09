마창대교, 지역아동센터경남지원단에 한가위 꾸러미 전달

도내 지역아동센터 이용아동 250명에게 500만원 상당의 한가위 생필품 전달

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] ㈜마창대교는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 가정에서 한가위를 보내야 하는 지역 아동들을 위해 500만원 상당의 한가위 꾸러미 250세트를 지역아동센터경남지원단에 기증했다고 25일 밝혔다.

지역아동센터경남지원단은 기증받은 생필품 세트를 경남 지역에 있는 아동들에게 추석 전에 방문해 나눌 계획이다.

㈜마창대교는 매년 장학사업을 비롯해 올해는 감염 예방을 위한 위생용품, 저소득층 의료비 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

김보나 지역아동센터 경상남도지원단장은 "코로나19 감염 예방 차원에서 고향이나 친척 집 방문이 힘든 상황에서 풍성한 한가위를 보낼 수 있도록 특별한 추석 선물을 기부한 ㈜마창대교에 감사하다"고 전했다.

한편 경남 도내 지역아동센터는 전체 265곳이며 이용 아동은 6697명이며 센터를 이용하는 가정에 돌봄 서비스와 아동을 위한 도시락 간식 배달 등을 지원하고 있다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr