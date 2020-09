"지뢰 찾아 사람 구한 쥐"…용감한 동물 '금상'

찾아낸 지뢰 39개·불발탄 28개

올해 7살로 곧 은퇴

[아시아경제 김봉주 기자] 수년간 캄보디아 등 위험지역에서 지뢰탐색 업무를 수행해온 쥐 '마가와'가 용감한 동물로 인정받았다.

BBC방송 등은 25일(현지시간) 마가와가 영국 동물구호단체 PDSA(People's Dispensary for Sick Animal)로부터 캄보디아에서 지뢰를 찾아내 생명을 구한 공로로 금메달을 받게 됐다고 보도했다.

이 메달에는 "용감하거나 헌신적으로 임무를 수행한 동물에게"라는 문구가 새겨져 있다.

현재까지 이 메달을 받은 동물은 30마리, 쥐로는 마가와가 처음이다.

마가와는 몸무게 1.2㎏, 70㎝로 설치류 중에서는 큰 편이지만 지뢰를 밟아도 터지지 않을 정도로 작고 가볍다.

마가와는 아프리카 동부 탄자니아에서 태어났으며 벨기에 비정부기구 아포포(Apopo)로부터 지뢰탐지 훈련을 받았다.

아포포는 마가와와 같은 아프리카 주머니쥐들을 1년간 지뢰 탐지, 결핵 감지 등이 가능하도록 훈련하고 자격증을 준다.

또 쥐들이 지뢰 폭약에 있는 화합물을 찾아낼 수 있도록 훈련한다.

크리스토프 콕스 아포포 사무국장은 "쥐들이 영리하며 반복적인 업무에 능숙하다"며 쥐들이 지뢰를 잘 찾아낼 수 있다고 설명했다.

지뢰탐지쥐들은 고철이나 깡통 같은 금속을 걸러낼 수 있고, 화합물을 감지한 곳을 긁어 사람에게 알려준다.

마가와는 테니스 코트만 넓이의 지역을 20분 만에 탐색할 수 있다. 사람이 하면 1∼4일이 걸린다.

지금까지 14만1천㎡ 이상의 면적에서 지뢰 39개와 불발탄 28개를 찾아낸 마가와는 이제 7살로 은퇴를 앞두고 있다.

마가와는 요즘 하루에 30분 정도만 지뢰제거 작전을 수행하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr