마스크 전도사로 나타난 ‘원희룡 제주지사’

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 원희룡 제주도지사가 25일 오전 11시 제주국제공항에서 ‘마스크 착용 생활화 홍보 캠페인’에 참여했다.

이날 제주도 자원봉사협의회를 비롯한 15개 민간단체 및 읍면동 자생단체 회원들과 캠페인에 함께 나선 원 지사는 제주를 찾은 도민과 관광객들에게 제주도에 머무는 동안 상시 마스크를 착용해 달라고 당부했다.

원 지사는 “마스크는 코로나19를 막을 수 있는 최고의 백신”이라며 “제주 입도 후 37.5도 이상의 발열이 발생하면 즉시 보건소 또는 선별진료소로 신고해 검사를 받길 바란다”고 거듭 당부했다.

원 지사는 민간단체·자생단체의 입도객 대상 마스크와 스트랩(마스크 목걸이) 배포 행사도 함께하며 올바른 마스크 착용 방법과 마스크 의무화 사항을 안내했다.

앞서 제주도는 추석 연휴 기간인 9월 26일부터 10월 4일까지 공·항만을 통한 입도객 전원을 대상으로 체류 기간 내 마스크 착용을 의무화하는 특별행정조치를 내렸다.

이번 캠페인은 25일 제주국제공항을 시작으로 오는 10월 말까지 도내 다중집합장소와 마스크 의무 착용 장소 등을 중심으로 마스크 착용 생활화 동참을 촉구할 계획이다.

한편, 제주도는 추석 연휴 전 어린이집 원아를 위한 면 마스크 5만3,000매를 배부하고, 학교에서 학생들과 대면 접촉하는 교사, 방과 후 강사 등을 위한 마스크 17만5,000여 매를 제주도 교육청에 지원할 예정이다.

