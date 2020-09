주호영 "北 책임자 처벌 관철 안될 땐 상응하는 불이익있어야"

"북한이 대한민국 국민 전체를 이런 마음으로 보는 것"

[아시아경제 김혜민 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 25일 북한이 서해에서 실종된 공무원을 피격하고 시신을 불태운 사건과 관련해 "(북한에) 책임자 처벌을 강하게 요구하고 그것이 관철 안 될 때는 상응하는 불이익이나 응징이 있어야 한다"고 주장했다.

주 원내대표는 이날 KBS라디오 '김경래의 최강시사'에서 "단순히 공무원 한 분을 사실하고 소해한 것이 아니라 대한민국 국민 전체에 대해 이런 마음을 가지고 있다고 볼 수밖에 없는 상황"이라며 이 같이 말했다.

그는 "한번 속으면 속이는 사람이 잘못이지만 두번, 세번 속으면 속는 사람도 잘못"이라며 "북한이 9·19 군사합의에도 남북 연락사무소를 폭파하고 우리 양민을 이렇게 함에도 지금까지 정부가 단호한 대처도 없이 그저 '평화'를 외치고 평화가 왔다고 하니까 이런 일을 당하는 것"이라고 날을 세웠다.

주 원내대표는 "이런 마당에 종전선언하자는 것이 이해가 잘 되지 않는다"며 "북한이 대한민국을 적대시하고 손해를 가하면 훨씬 더 큰 불이익을 준다는 것을 실제 행동으로 보여줘야 한다"고 말했다.

그는 이어 "응징이라는 것이 무력으로 할 수는 없다. 북한을 대하는 태도를 바꾸어야 한다는 것"이라며 "경제적인 제재를 강화한다든지, 개성공단이나 금강산 관광을 이 정부가 풀려고 하고 이인영 통일부 장관이 들어와서는 북한쪽에 뭐를 더 많이 해주려고 노력을 하는데 그런 것이 아니라 단호하게 이야기를 해야한다"고 강조했다.

주 원내대표는 23일 새벽 청와대에서 열린 안보관계장관회의에 대통령이 참석하지 않은 것에 대해서도 비판했다. 그는 "사전에 관련 보고를 받았다는데 청와대에서 열리는 국가안전보장회의(NSC)에 대통령이 참석하지 않았다는 것은 이해할 수 없다"며 "문제 삼으니 자꾸 관계장관회의라고 하는데 그 회의 구성원이 NSC 상임위원회 멤버"라고 날을 세웠다.

그는 그러면서 "다음날 모든 상황을 서면으로 보고 받았다는데 이후 국방부 장관 임명이나 합참의장 임명에서 이 일을 일언반구도 하지 않고 평화만 외쳤다. 국민에게 바로 알리지 않은 점이 대단히 실망스럽다"며 "대통령이 시간대별로 어떻게 보고를 받고 어떤 조치를 취했는지 국민들에게 명백히 밝혀야 하고 책임질 사람에겐 책임을 물어야 할 것"이라고 말했다.

주 원내대표는 피해자가 월북을 시도했다는 정부 당국의 발표에 대해서는 "어떤 단정도 금물"이라며 "가족과 동료는 전혀 월북할 동기가 없고 환경도 아니라고 한다"고 말했다. 그는 "처참한 죽임을 당한 국민의 명예를 두 번 손상하지 않도록 단정적으로 하면 안 된다"고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr