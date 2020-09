경주·포항, 지역사회감염 이어져 … 포항 휴요양병원은 7명 확진

지난 13일간 경주 20명, 포항 23명 잇단 감염

25일 0시 기준 경북 누적 확진자는 1488명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주와 포항에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받는 주민이 연일 이어지고 있다.

지난 11일 두 도시에서 칠곡 산양삼(장뇌삼) 사업설명회 관련 감염자가 나란히 확인된 이후 나타난 현상이다. 지난 13일 동안 두 지자체에만 주민 43명(경주 20명, 포항 23명)이 확진판정을 받았다.

25일 경북도에 따르면 이날 0시 기준 경북지역 누적 확진자는 전날보다 6명 늘어난 1488명이다. 전날 경주에서 1명, 포항에서 3명 등 주민 4명이 양성 판정을 받았다. 나머지 2명은 문경시로 들어온 20대 우즈베키스탄인이다.

경주에서는 몸살 감기증상을 보이던 30대가 확진자 접촉자로 분류돼 자택을 찾은 방역당국의 방문 조사 결과 양성판정을 받았다. 경주 88번 꼬리표를 달게 된 이 확진자는 지난 21일 확진된 경주 85번 확진자를 접촉한 것으로 파악됐다.

포항지역 신규 확진자 3명은 북구 장량동 휴요양병원 입원해 있는 80대 여성 2명과 70대 여성 1명이다. 이로써 포항지역 누적 확진자는 83명으로 늘어났다. 신규 확진자들은 지난 23일 보건당국이 실시한 코로나19 전수검사에서 74번 확진자와 같은 층을 사용한 것으로 역학조사 결과 확인됐다.

휴요양병원에서는 지난 21일 세명기독병원에서 퇴원한 후 입원한 50대 여성(74번)이 확진 판정을 받았다. 74번 확진자는 세명기독병원에 입원하는 과정에서 지역 첫 사망자인 66번 확진자 등과 접촉한 것 파악됐다. 이후 같은 병실 등을 사용했던 환자 4명이 확진 판정을 받았고 이날 추가 3명 감염으로 이 병원에서만 7명이 확진됐다.

보건당국은 이 병원 의료진과 입원 환자 등 260여명에 대해 코로나19 전수 검사를 실시하고 있다. 동일집단격리된 5층을 제외하고 3층 입원실에 있던 환자 50여 명은 관내 다른 시설로 이송할 예정이다.

