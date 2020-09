부산기장군보건소, 직장인 마음건강 교육·캠페인

정신건강복지센터·한수원 방사선보건원·부산정신건강복지센터 MOU 체결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군보건소 정신건강복지센터는 지난 18일 한국수력원자력 방사선보건원, 부산광역정신건강복지센터와 한수원 내 직장인의 정신건강증진을 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다.

기장군보건소는 2018년도부터 해운대백병원과 함께 정신건강복지센터를 위탁 운영하고 있으며 직장인, 대학생 등 관내 청장년을 대상으로 정신건강문제 예방과 조기개입 사업을 하고 있다.

정신건강검사 캠페인, 스트레스 관리 교육 등 정신건강증진사업과 정신질환자 복지를 위한 다양한 프로그램을 추진하고 있다.

또 국립수산과학원과 동남권원자력의학원 등 여러 기관 단체 등에 정신건강 서비스를 제공해 2018년 12월 해양수산부 장관 표창을 받기도 했다.

이번 협약을 통해 기장군정신건강복지센터는 직장인 정신건강캠페인을 주간 행사로 진행할 예정이며, 코로나19로 인해 직장인 마음건강교육을 비대면 서비스로 제공할 계획도 마련중이다.

기장군정신건강복지센터 관계자는 “해당 기관과 함께 지속적인 교류를 유지하며 직장인들의 정신건강 증진을 꾀할 예정이다”고 말했다.

