홍준표 "文, 대한민국 대통령 맞나…참 어이없는 대통령"

[아시아경제 이지은 기자] 홍준표 자유한국당 전 대표가 연평도 피격사건과 관련, 문재인 대통령이 청와대 안보실장 주관 긴급회의에 불참한 대해 "대한민국 대통령 맞나"고 일침을 가했다.

홍 전 대표는 25일 페이스북에서 "내 나라 국민이 총살을 당하고 시신이 불태워 죽임을 당하는 참혹한 사건에 대해 긴급대책을 논의하는 9월 23일 01시 청와대 안보실장 주관 긴급회의에 대통령은 불참하고 관저에서 잠을 자고 있었다"며 이같이 말했다.

그는 "세월호 7시간으로 박근혜 전대통령을 탄핵으로까지 몰고간 사람들이 이번 문재인 대통령의 대통령으로서의 직무유기를 무슨 말로 궤변을 늘어 놓을까"라며 "이명박 대통령은 박왕자씨 피살사건때는 금강산 관광 중단을 했고, 천안함 장병 피살사건때는 5.24 대북 봉쇄조치를 했다"고 말했다.

홍 전 대표는 "문 대통령은 이번에 무슨 대북 조치를 하는지 우리 한번 지켜 보자"며 "참 어이없는 대통령"이라고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr