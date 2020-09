[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 24일 오후 영등포구청 별관 내에 위치한 ‘희망수라간’에서 롯데홈쇼핑의 지원으로 설치된 홍보용 LED스크린 제막식과 후원금 전달식에 참석했다.

이 날 롯데홈쇼핑의 김재겸 본부장과 정윤상 커뮤니케이션 부문장, 사회복지협의회 정진원 회장과 지역내 복지관장 및 자원봉사자 총 20여 명이 참석, 별관청사 외벽에 설치된 대형 LED스크린 제막식과 후원금, 추석선물 나눔행사도 함께하며 뜻깊은 시간을 가졌다.

채 구청장은 “코로나19로 어려운 상황에서도 희망수라간 사업 등 훈훈한 나눔과 공헌활동 펼쳐주시는 롯데홈쇼핑, 사회복지협의회와 봉사자분들게 감사드리며, 나눔과 기부문화 확산으로 살기 좋은, 탁트인 영등포 이루겠다”고 전했다.

