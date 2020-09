[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국도로공사 광주대구고속도로 대구방향 강천산주유소는 추석 연휴을 앞두고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 지역사회 차단을 위해 주유기 모니터에 향균필름을 설치했다고 24일 밝혔다.

대구방향 강천산주유소는 이와 함께 손소독제와 일회용 비닐장급을 비치하는 한편 화장실 등 주요 동선을 중심으로 하루 3회씩 소독활동을 펼치고 있다.

주유소 관계자는 "도로공사의 추석 연휴 특별방역대책의 일환으로, 차량들이 몰릴 추석 연휴에 대비한 철저한 대책을 세웠다"면서 "시뮬레이션 영상물 교육을 통해 모든 직원들이 어떤 상황에서도 당황하지 않고 응급상황에 대처할 수 있는 능력을 갖추고 있다"고 전했다.

