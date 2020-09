속보[아시아경제 김가연 기자] 중앙방역대책본부(방대본)는 서울 서대문구 세브란스 병원 관련 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자는 총 58명이 확인 됐다고 밝혔다.

24일 이상원 방대본 역학조사분석단장은 이날 정례 브리핑에서 "지난 22일 이후 8명이 추가로 확진됐는데 이 가운데 6명은 (세브란스 병원 관련) 확진자와 접촉한 사람을 통해 경기도 포천시의 소망공동체 요양원에서 발생했다"고 설명했다. 이에 따라 방역당국은 세브란스 집단감염을 '재활병원 방문→지역사회 전파→포천 소망공동체요양원 확산'으로 추정하고 있다.

현재까지 파악된 58명 가운데 세브란스 병원 관련 44명, 고양시 일가족 관련 8명, 소망공동체 요양원 관련 6명이다.

