노사발전재단 광주, 사회서비스 분야 직무특화과정 운영

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 노사발전재단 광주중장년일자리희망센터는 지난 22일부터 25일까지 광주광역시 동구 지역 중장년을 대상으로 ‘사회서비스분야 직무특화과정’을 운영한다고 24일 밝혔다.

광주동구청소년수련관 1층 강의장에서 운영하고 있는 이번 과정은 요양보호사, 간호조무사 등 사회서비스 분야 취업을 희망하는 중장년을 대상으로 진행되고 있다.

이번 과정은 생애경력설계서비스와 실버인지놀이지도사교육으로 나눠 운영되고 있다.

이명숙 광주센터 소장은 “최근 코로나19로 인해 지역 취업 시장이 더욱 어려워진 상황이다”며 “직무에 특화된 경력설계 및 직무역량강화 교육을 제공해 취업 시장에서 더욱 경쟁력을 가질 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

한편, 노사발전재단은 ▲노사상생을 위한 재정지원 및 교육사업 ▲일터혁신컨설팅 및 일문화개선 지원 ▲신중년의 인생3모작 지원 ▲노동분야 국제교류협력을 지원하는 공공기관이다.

광주중장년일자리희망센터는 만40세 이상 중장년층 대상 생애경력설계서비스부터 퇴직예정근로자와 구직자를 위한 퇴직지원 프로그램과 재도약 프로그램, 신중년 인생3모작 패키지 등 신중년의 인생3모작을 위한 맞춤 서비스를 무료로 지원하고 있다.

