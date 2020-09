[포토] "알맞게 익어가는 희망의 열매가 가을!"

중랑구,‘알맞게 익어가는 희망의 열매’…중랑행복글판 가을편 선정

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 가을을 맞아 중랑행복글판 가을편 문구를 선정, 23일 오후 3시 중랑구민광장에서 시상식을 개최했다.

이날 시상식은 당선작 수상자 1명과 가작 수상자 4명 등이 참석한 가운데 진행, 수상자에게는 당선작 50만 원, 가작 각 10만 원 등 총 90만 원 상당의 중랑사랑상품권과 상장이 지급됐다.

대상을 수상한 조계영씨는 “구청을 방문하는 모든 분들께 결실을 맺는 계절인 가을과 함께 희망을 줄 수 있는 메시지를 접목시켜 위로를 드리고 싶었다”며 소감을 밝혔다.

구는 지난 8월3일부터 8월19일까지 공모전을 진행, 주민 82명의 참여 가운데 당선작으로 조계영씨의 ‘알맞게 익어가는 희망의 열매를 품은 그대가 가을입니다’를 선정했다.

시상식에 참석한 류경기 중랑구청장은 “위로하고 격려하는 힘을 모으는 노력이 절실한 시기 희망과 용기를 주는 내용으로 글판 문구 공모전에 참여해주신 모든 분께 감사드린다”며 “다가오는 추석 명절, 선정 문구와 같은 따뜻한 마음을 나누며 위로를 얻는 명절을 보내시기 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr