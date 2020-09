[아시아경제 송승윤 기자] 서울 종로경찰서는 광복절 서울 도심에서 집회를 주도한 보수단체 '일파만파'의 김모 대표에 대해 구속영장을 신청했다고 23일 밝혔다.

김 대표는 지난달 15일 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염이 재확산하는 가운데 신고된 범위를 크게 벗어나 집회를 개최한 혐의(감염병예방법·집시법 위반)를 받는다.

당시 '일파만파'는 광화문 동화면세점 앞 세종대로에서 100명 규모의 집회를 신고했으나, 이 집회에 사랑제일교회 등에서 온 참가자들이 집결하면서 5000명을 넘긴 것으로 알려졌다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr