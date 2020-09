[아시아경제 이정윤 기자] 서울 광진구에서 30대 남성이 아내와 말다툼을 하다가 살인 범행을 저지른 혐의로 구속됐다.

23일 법원에 따르면 이날 30대 A씨의 구속 전 피의자심문(영장실질심사)을 맡은 서울동부지법 이근수 영장전담 부장판사는 "도주 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

A씨는 지난 21일 경기 안성에서 112로 "내가 아내를 죽였다"는 취지의 신고를 했다. 이후 경찰은 A씨를 긴급체포한 뒤 진술을 토대로 아내 시신을 발견했다.

경찰은 22일 A씨에 대해 살인 혐의로 구속영장을 신청했다. 또한 A씨가 아내와 말다툼을 하다가 범행했을 가능성을 의심하면서 자세한 사건 경위와 동기 등을 파악하고 있다.

