[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 22일 오후 여의도에 위치한 One IFC에서 열린 ‘디지털 금융전문대학원 개관식’에 참석했다.

개관식에는 신성철 KAIST 총장, 김우영 서울시 정무부시장, 윤관석 정무위원장, 김민석 국회의원과 금융회사 및 유관기관 대표 등 총 30여 명이 함께 금융대학원의 시작을 축하하는 시간을 가졌다.

채현일 영등포구청장은 “포스트코로나 시대 미래금융 전문 인력 양성을 적극 지원, 여의도 국제금융특구 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr