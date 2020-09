[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 22일 오후 추석을 앞두고 지역 내 전통시장인 망원시장을 방문했다.

유 구청장은 시장 곳곳을 돌며 코로나19 확산에 따른 소비심리 위축 등으로 어려움을 겪고 있는 전통시장 상인들에게 격려의 말을 건넸다.

이어 전통시장 활력 회복을 도모하기 위해 시장에서 추석 물품을 구매, 사회적 거리두기로 현장에서 상인들이 느끼는 어려움에 대해 이야기 나누기도 했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr