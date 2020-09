거짓 신원 진술에 수배자 눈앞에서 풀어준 경찰 '빈축'

피해자 "안하무인한 경찰 태도에 화가 나"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 음주운전을 하다 시비가 붙어 상대편 운전자를 폭행한 수배범을 경찰이 눈앞에서 풀어준 사실이 뒤늦게 알려지면서 논란이 되고 있다.

22일 충남 서산경찰서 등에 따르면 지난 12일 새벽 3시께 서산시 호수공원 인근에서 좁은 길을 마주 오던 차량끼리 폭행 시비가 붙었다.

경찰에 따르면 당시 상대 운전자 A씨를 일방적으로 폭행한 20대 B씨는 술까지 마신 상황이었고, 폭행 중 주변에 주차된 A씨의 차량 일부가 파손되기도 했다.

A씨는 파손된 차를 조치하기 위해 경찰의 연락을 기다렸지만 사건 진행에 대한 답을 듣지 못했다. 이후 담당 형사와의 통화에서 "B씨가 신분을 도용한 뒤 자리를 벗어났다"는 답변을 들었다.

A씨가 수소문한 결과, B씨는 이미 다른 범죄로 수배 중이라는 사실이 확인됐다.

그러나 B씨는 이미 잠적해 연락이 끊어진 상황이다. 경찰은 뒤늦게 B씨를 추적하고 있다.

A씨는 경찰의 이러한 대처에 분노해 "수배자를 풀어준 서산경찰서의 답변을 받고 싶습니다"라는 국민청원을 올리기도 했다.

청원 글에서 A씨는 "경찰은 제가 밝히기 전까지 B씨가 수배범이라는 사실조차 알지 못했고, 알려고 하지도 않았다. 안하무인한 태도로 일관하는 경찰의 행동에 화가 나 매일 밤잠을 설친다"고 말했다.

이어 "언제 또 추가 피해자가 생길지 모르는 상황이다"라며 "범죄자의 신원조차 제대로 파악하지 못해 수배자를 잡았다 풀어줬다는 사실이 도무지 믿기지 않는다"고 덧붙였다.

