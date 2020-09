[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 22일 일원2동 및 일원본동을 방문, ‘미미위데이트’에서 구민들과 소통한 생활불편 및 민원사항을 확인, 조치과정을 살폈다.

현재까지 총 5회 ‘미미위데이트’에서 24건의 건의사항이 추진 완료, 17건이 진행중에 있다.

