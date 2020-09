속보[아시아경제 허미담 기자] 서울시는 21일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 관내 신규 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 13명 발생했다고 밝혔다.

이날 새로 발생한 확진자는 관악구 소재 사우나 관련 2명, 강남구 소재 주상복합 관련 1명, 강남구 동훈산업개발 1명, 양천구 양천경찰서 1명, 동작구 요양시설 1명, 기타 5명, 해외접촉 관련 1명, 경로 확인 중 1명 등 소규모 집단감염은 산발적으로 계속 되고 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr