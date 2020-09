WISET 목포대사업단, 포스트 코로나 맞춤형 온·오프라인 진학 멘토링 실시

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] WISET 전남지역 목포대 사업단(단장 박복희)은 지난 7월부터 전남지역 10개 중·고등학교를 대상으로 이공계 분야 진로설계를 위한 맞춤형 온·오프라인 진학멘토링 프로그램을 추진하고 있다.

21일 목포대학교에 따르면 맞춤형 진학 설계 On-Off line 멘토링은 이공계 분야 교수, 여성 과학기술인, 여대학(원)생이 직접 4차 산업혁명에 관한 정보제공, 이공계 분야 전공 및 직업정보를 공유하고 학생들의 질문사항에 응답해 주는 시간으로 운영한다.

특히 코로나19 사회적 거리두기에 따른 비대면 방법인 Zoom을 이용해 실시간 온라인 방법으로 진행하고, 멘토·멘티 1:1 또는 1:5의 소그룹으로 구성해 온라인(이메일, SNS 등)을 통해 지속해서 진학 멘토링을 실시하고 있다.

WISET 전남지역 목포대사업단은 이공계 교육지원 및 문화 학산을 위해 찾아가는 실험실(6월∼12월), 섬 지역 Nanobreak 드림 캠프(8월∼10월), 맞춤형 진학 설계 On-Off line 멘토링(7월∼12월) 등 다양한 이공계 전공 체험 프로그램을 진행할 예정이다.

