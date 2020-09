경남교육청, 2021학년도 수능시험 응시자 2만9078명 응시 집계

남자 1만4798명, 여자 1만4280명 … 전년 대비 3476명 감소

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남교육청은 3일 오전 9시부터 18일 오후 5시까지 수능정보시스템을 통해 2021학년도 대학수학능력시험 응시원서 접수를 마감한 결과 총 2만9078명이 지원했다고 21일 밝혔다.

교육청에 따르면 이는 지난해 대비 3476명이 감소한 인원으로, 경남의 지원자 수가 처음으로 3만명 이하로 집계됐다.

경남의 지원자 유형을 살펴보면 성별로는 남자 1만4798명(50.9%), 여자 1만4280명(49.1%)이고, 자격별로는 졸업예정자 2만3737명(81.6%), 졸업자 4812명(16.6%), 검정고시 및 기타 학력인정자 등 529명(1.8%)인 것으로 집계됐다.

지난해 대비 졸업예정자 비율은 감소했으며, 졸업자 및 기타 학력인정자 비율은 증가했다. 2020학년도 수능 응시 예정자는 졸업예정자 2만7095명(83.2%), 졸업자 4945명(15.2%), 검정고시 및 기타 학력자 514명(1.6%)으로 총 3만2554명이었다.

시험지구별 지원자 수는 창원지구 9769명, 진주지구 5224명, 통영지구 3577명, 거창지구 1032명, 밀양지구 1075명, 김해지구 5204명, 양산지구 3197명으로 집계됐으며, 시험지구별 지원자 수도 전년 대비 전체적으로 감소한 것으로 나타났다.

