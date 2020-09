사랑제일교회 "서울시 손해배상에 맞소송 제기할 것"

[아시아경제 송승윤 기자] 사랑제일교회 측이 서울시의 손해배상청구 소송에 반소로 법적 대응하겠다고 예고했다.

사랑제일교회 변호인단은 20일 오후 서울 성북구 사랑제일교회 앞에서 기자회견을 열고 "교회를 상대로 손해배상청구를 한 서울시에 대해 교회도 서울시에 반소로 손해배상청구를 하겠다"며 이같이 밝혔다.

이들은 "교회나 전광훈 목사가 누구를 어떻게 감염시키고 어떻게 확산시킨 것인지에 대한 (서울시) 발표는 판판이 깨어질 주장"이라고 말했다.

그러면서 "코로나의 전국 확산은 문재인 대통령과 정은경 (중앙방역대책본부) 본부장이 이룬 결과물인데 (문 대통령은) 정은경 본부장에게 진급으로 상을 줬다"며 "문 대통령과 정은경 본부장은 그간의 모든 발표에 의문을 제기하고 있는 교회 측 변호사, 의사 등 전문가와 즉시 생방송 공개토론에 응하라"고 주장했다.

사랑제일교회 측은 또 일부 경찰이 언론에 수사 관련 정보를 흘렸다면서 법적 책임을 묻겠다고도 주장했다.

