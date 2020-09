안동시, 상수도 배관 구역별 블록화…12월말까지 수돗물 지역별 '단수'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 안동시는 12월까지 단계적으로 K-water 안동현대화사업소와 함께 상수관망 확인시험을 실시함에 따라 읍·면·동 지역별로 단수가 이뤄진다고 20일 밝혔다.

이번 상수도 단수는 안동시 지방상수도 현대화사업의 일환으로 안동시 전체 급수구역에 대한 블록시스템 구축을 위한 사업이다.

단수는 21일부터 12월3일까지 동지역과 읍면지역(풍산읍, 북후면, 와룡면, 서후면, 예안면, 도산면, 녹전면) 일원마다 주·야간 특정시간에 맞춰진다.

상수관망 확인 작업을 통 안동시 배·급수관망을 대블록 2개, 중블럭 18개, 소블럭 54개로 분할해 단수와 누수 등 민원 발생시 블록별로 신속하고 정확한 대처가 이뤄짐으로써 상수도 행정에 대한 신뢰도와 고객만족도가 크게 개선될 것이라고 안동시는 기대했다.

한편, 안동시는 K-water와 지난해 9월 '안동시 지방상수도 현대화사업'에 대한 위·수탁 협약을 체결하고 올해부터 2024년까지 5년간 330억 원의 사업비를 투입, 안동시 전역의 노후상수도관 정비와 블록시스템 및 유지관리 시스템 구축을 시행하게 된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr