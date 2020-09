'감염경로 불분명' 환자 비중 30% 육박… 연일 최고치 경신

[아시아경제 구은모 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 가운데 감염 경로를 모르는 환자 비중이 연일 최고치를 경신하고 있다.

19일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 이달 6일부터 이날까지 최근 2주간 방역당국에 신고된 신규 확진자 1883명 가운데 감염 경로를 조사 중인 사례는 530명으로 28.1%에 달하는 것으로 나타났다. 이는 방역당국이 지난 4월부터 관련 통계를 발표한 이후 가장 높은 수치다.

감염 경로가 확인되지 않는 환자 비중은 지난달 중순 이후 점차 높아지기 시작해 최근에는 꾸준히 20%대를 유지하고 있다. 지난 15일부터는 일별로 25.0%→25.4%→26.4%→26.8%→28.1% 등으로 연일 최고 기록을 갈아치우고 있다.

코로나19 확산을 막기 위해서는 감염원과 접촉자를 최대한 빨리 찾아 격리하는 게 중요하지만 최근 곳곳에서 산발적 감염이 잇따르고 매일 100명 이상 확진자가 발생하면서 감염 경로를 확인하는 게 힘들어지는 양상이다.

방역당국은 수도권을 중심으로 집단발병이 확산했던 8월 중순 이후 확산세가 점차 누그러지고 있음에도 이처럼 감염 경로가 불분명한 환자 비율이 연일 20%대를 나타내는 상황을 주시하고 있다. 현재 사회적 거리두기 단계별 기준에서는 이 비율도 주요 지표 중 하나로 고려되는데 1단계의 기준은 5% 미만이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr