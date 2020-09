창원 홍보대행업체 위미르(주), 소셜아이어워드2020 관광 페이스북 분야 ‘대상’ 수상

창원 소재 홍보대행사 위미르(주)가 운영중인 창원시 상상길 홍보 페이스북 계정이 ‘소셜아이어워드(SOCIAL i-AWARD) 2020’에서 관광 페이스북 분야 대상을 수상했다.

사단법인 한국인터넷전문가협회가 주최하고, 한국인터넷진흥원 등이 후원하는 ‘소셜아이어워드’는 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 SNS 미디어 플랫폼을 활용한 인터넷 브랜드 프로모션 서비스들을 대상으로 가장 혁신적이고 우수한 채널을 선정해 시상하는 국내 최고 권위의 시상식이다.

위미르(주)는 이번에 관광 페이스북 대상을 수상한 창원시의 ‘SANG SANG - GIL in Changwon, KOREA’ 페이스북 페이지의 운영을 맡아 전 세계인을 대상으로 창원을 알리는 콘텐츠를 선보여 왔다.

위미르(주) 김영주 대표이사는 “국내 최고 권위의 소셜 미디어 시상식에서 대상을 수상하여 정말 기쁘다. 앞으로도 SNS를 통해 지역 사업, 관광 상품을 알리고 차별화된 콘텐츠를 지속하여 개발할 것이다.”고 말했다.

한편, 위미르(주)는 온라인 홍보 대행 브랜드 ‘넝쿨파트너’를 통해 경남 지역 내의 공공기관 및 개인 사업자의 제품, 사업, 관광지 등의 마케팅을 지원하고 있다.

또한, 최근에는 제조업의 생산설비에서 전력, 온도, 압력 등의 제조데이터를 클라우드 기반으로 생산 패턴을 분석하는 실시간 생산량 자동카운트 및 불량 예측과 설비의 고장에 대한 예지보전 시스템을 개발했다. 이 서비스는 현장 작업자의 주관적인 판단에서 데이터기반의 객관적인 정보 제공이 가능한 제조업 중심의 AI솔루션으로 제공하고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr