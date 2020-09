영등포구, 의료관광 협력기관 모집

선진 의료관광 도시 도약 본격화…9월25일까지 접수...국내·외 공동마케팅, 관광 상품 개발, 홍보 등 추진

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 영등포 스마트메디컬특구 활성화를 위해 의료관광 상품개발 및 홍보·마케팅을 공동 추진할 협력기관을 9월25일까지 모집한다.

의료기관 협력기관은 구와 함께 민·관 협력 네트워크를 구축, 전문분야별 정보를 공유, 다양한 의료관광 지원사업의 개발로 포스트 코로나 시대 영등포의 의료관광 선두주자로의 도약을 위한 기반을 마련하려고 하는 취지다.

협력기관으로 선정되면 지정일로부터 3년 간 ▲협력기관으로 공식 위촉 ▲분과위원 자격 부여 ▲의료관광 홈페이지 및 안내센터를 통한 온·오프라인 홍보기회 제공 ▲의료관광 가이드북 및 홍보물에 협력기관으로 게재 ▲외국인환자 유치를 위한 국내·외 마케팅 지원 ▲의료관광 분야 역량강화를 위한 교육 제공 등 지원을 받을 수 있다.

모집 대상은 영등포구 소재 외국인환자 유치 등록된 의료기관 및 외국인환자 유치업자(일반여행업, 에이전시는 소재지 제한 없음)와 영등포구 소재의 외국어 인프라를 갖춘 숙박업, 외식업, 쇼핑센터 등이 해당된다.

신청은 25일까지 참가신청서, 사업자등록증, 외국인환자 유치등록증(의료기관 및 유치업자만 해당) 등 제출서류를 영등포구청 비전협력과로 우편 발송 또는 담당자 이메일(winter24@ydp.go.kr)로 제출하면 된다.

참가신청서는 영등포구청 홈페이지를 통해 내려받기가 가능하다.

모집이 완료되면 오는 10월 서면심사와 현장실사를 실시한다. 평가 기준은 의료관광객 소통가능 인력, 다국어 홈페이지 보유 등 기본 인프라 구축 여부와 국내·외 우수시설로 인증 또는 수상 경력 등을 확인한다.

또 현장 실사를 통해 의료관광에의 관심도, 참여의지, 협력방안에 대한 정성평가도 병행해 심사된다.

평가 기준에 따라 총점 70점 이상의 기관이 선정되며, 의료관광협의회의 심의를 거쳐 오는 11월 최종 선정할 계획이다.

구는 2017년 스마트메디컬특구로 지정받은 후, 영등포구의 특화된 의료관광 산업 개발에 힘써왔다. 지난 해 의료관광 안내센터를 개관하고 운영중에 있으며, 다국어 의료관광 홈페이지 구축, 몽골 보건부와 MOU를 체결하며 의료관광의 기반을 다져왔다.

최근에는 영등포 의료관광을 소재로 한 콘텐츠를 기획하고 포스팅 활동을 하는 SNS 서포터즈 모집, 외국인 홍보대사 위촉 등 의료관광 홍보 지원에 주력하고 있다.

채현일 영등포구청장은 “코로나19로 인해 전세계적으로 의료관광 시장이 침체된 상황이지만 K방역 등 한국 의료 브랜드의 인지도는 지속적으로 상승하고 있다”며 “영등포구가 포스트 코로나 시대의 대표적 의료관광 도시로 도약할 수 있도록 의료기관과 관광업계의 많은 관심과 참여 바란다”고 전했다.

