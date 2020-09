[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 홍초희가 몸매를 과시했다.

최근 홍초희는 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 홍초희는 누드색 비키니 차림으로 수영장에서 터질듯한 매력을 자랑하며 셀카를 찍고 있다. 특히 붉은 립스틱이 새하얀 피부를 더욱 돋보이게 한다.

한편 한복 모델 홍초희가 2020 미스맥심 콘테스트에 참가하여 독자 투표를 통해 TOP 20위권에 진입했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr