"여행경비 저축, 마일리지 이자" 신한銀, 스카이패스 인싸적금 이벤트

신한 인싸적금 가입고객 대상 최대 5000마일 적립 기회 제공

[아시아경제 조강욱 기자] 신한은행은 신한 인싸적금 신규 가입 고객을 대상으로 내달 9일까지 적금 만기에 이자를 스카이패스마일리지로 교환해주는 '스카이패스 신한 인싸적금 이벤트'를 시행한다고 10일 밝혔다.

신한은행은 이번 이벤트 기간 중 모바일 애플리케이션(앱) '쏠'을 통해 오픈뱅킹을 신규 등록하고 신한 인싸적금에 가입한 고객 선착순 1만명에게 만기 이자 수령액을 스카이패스 마일리지로 교환 할 수 있는 기회를 제공한다.

적금 입금액과 횟수에 따라 최대 5000마일까지 적립가능하다. 오픈뱅킹을 통해 매월 50만원씩 입급한 고객의 경우 1년 적금 만기 시 5000마일을 적립할 수 있다. 또 대한항공은 이벤트 참여고객이 내년 12월31일까지 대한항공 탑승 시 최대 500마일리지를 추가 증정하는 이벤트를 진행할 예정이다.

신한 인싸적금은 월 최대 100만원까지 불입이 가능한 1년 만기 적금이다. 신한은행 오픈뱅킹 서비스 이용약관에 동의하고 오픈뱅킹을 이용해 다른 은행 계좌에서 적금 계좌로 입급시 최대 연2.5%의 높은 금리를 받을 수 있는 저축상품이다.

신한은행 관계자는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 당장 여행을 갈 수 없는 고객들을 위해 여유자금을 저축하고 1년 후 만기 시점에 이자를 마일리지로 받아 여행에 이용할 수 있도록 기획했다"며 "신한은행과 대한항공은 양사 고객들에게 많은 혜택을 제공하기 위한 다양한 제휴 서비스를 확대해나갈 예정"이라고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr