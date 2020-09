병원 예약접수 서비스 '똑닥', 모바일 앱 대규모 개편

키워드 검색, 필터 설정 등 '병원 검색 기능' 고도화

[아시아경제 김철현 기자] 간편 병원 예약접수 서비스 '똑닥'을 운영하는 비브로스(대표 송용범)는 환자들의 편리한 건강 관리를 돕기 위해 병원 검색 기능 고도화를 중심으로 모바일 앱을 대폭 개편했다고 10일 밝혔다. 똑닥은 환자들이 원하는 병원을 보다 편리하게 검색할 수 있도록 돕고, 병원에게는 더 많은 내원 환자를 확보할 수 있는 기회를 제공하기 위해 이번 앱 개편을 진행하게 됐다.

먼저 똑닥은 그 간 환자들이 많이 검색했던 검색어를 분석해 검색 기능을 고도화했다. 영유아검진이나 소아청소년과 등 진료명, 진료과를 검색해 적합한 병원을 확인할 수 있으며 질병 명을 검색할 경우 진료 가능한 병원은 물론 질병에 대한 정보와 평균 진료비도 확인할 수 있다.

원하는 병원을 더 상세히 검색할 수 있도록 필터 기능도 업그레이드했다. '즉시 진료'를 비롯해 '전문의 진료', '설립 연차', '병원 규모', '보유 시설', '보유 장비', '주차' 등의 필터를 설정하면 기준에 맞는 병원만 확인할 수 있다. 또한 '응급실', '여의사', '건강검진' 등 이용자들이 많이 검색하는 키워드는 따로 카테고리화 했다.

병원이 직접 작성할 수 있는 '병원 정보' 페이지도 따로 마련했다. 이를 통해 환자는 진료 의사의 약력이나 진료 시간 등 병원에 대한 상세한 정보를 확인할 수 있으며 병원은 진료 철학이나 장점 등을 자유롭게 작성해 환자들에게 어필할 수 있다.

송용범 비브로스 대표는 "코로나19 확산 이후 똑닥을 사용하는 환자들이 빠르게 증가함에 따라 사용자 편의성을 개선할 수 있는 방안을 고민했다"며 "2020년 3분기 중 결제 서비스를 런칭해 진료를 제외한 모든 과정을 똑닥에서 해결할 수 있도록 도와 병원에 방문할 때는 똑닥을 사용하는 것이 당연하게 여겨지도록 노력할 것"이라고 말했다.

