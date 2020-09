블랙핑크 지수 X 디올 패션, 데이즈드 10월호 커버

[컬처&라이프부 최정화 기자] 가수 블랙핑크 지수가 글로벌 패션 브랜드 ‘디올’과 함께 한 10월호 매거진 ‘데이즈드’ 커버 및 내지 화보를 장식했다.

공개된 커버 화보 속 지수는 디올 패션의 뮤즈로서 스카이 블루 컬러의 실크 셔츠와 블루 & 화이트 체크 울 스커트 쇼츠를 매치, 여기에 피시네트 타이와 디올 레이디 디 라이트(LADY D-LITE) 백을 연출해 시크한 매력으로 시선을 사로잡는다.

또 다른 화보 속 지수는 디올의 블랙 & 에크루 워스티드 울 재킷에 스카이 블루 실크 셔츠와 블랙 피시네트 타이를 연출, 여기에 디올 오블리크 스카프를 두건으로 포인트로 자유로운 분위기를 완성했다.

지수는 디올 패션의 뮤즈로서 “이번 커버 화보에서는 제 모습이 자연스러워 보이기를 바라요. <데이즈드>만의 개성과 디올을 잘 소화한 지수의 화보라는 말을 들었으면 좋겠어요”라며, 이어 “디올을 오래 전부터 좋아해왔는데, 단아함 뒤에 숨은 강인함이 디올의 매력 같아요. 저도 언뜻 참해 보이지만 무대에서는 카리스마 있는 모습을 보여주는 사람이니까, 시너지를 낼 수 있을 거라 생각한다”라고 전했다.

사진=데이즈드

최정화 기자(라이킷팀) choijh@asiae.co.kr